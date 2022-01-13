В Госдуме назвали «дискуссионной» идею вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина вернуть контроль за оборотом оружия МВД из Росгвардии.

По мнению депутата, предложение главы СК заслуживает внимания, поскольку в обществе действительно существует запрос на усиление контроля за оборотом оружия.

«Что касается предложения передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД, то это очень дискуссионный вопрос. Крайне дискуссионный... Проблема не в том, что Росгвардия ненадлежаще осуществляет свои функции. Напротив, Росгвардия крайне тщательно относится к выполнению тех функций и задач, которые сегодня возложены на неё. Но их явно недостаточно», — подчеркнул собеседник RT.

По словам парламентария, ключевой задачей сегодня является создание правовых механизмов, которые могли бы выявлять лиц, приобретающих оружие в преступных целях.

«Вопрос не в том, кто — Росгвардия или МВД. Вопрос в том, какие правовые механизмы и как они работают, насколько качественно», — заключил Выборный.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин выдвинул предложение вернуть контрольные функции за оборотом оружия и патронов МВД из Росгвардии.