В Госдуме назвали «дискуссионной» идею вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина вернуть контроль за оборотом оружия МВД из Росгвардии.
В Госдуме назвали «дискуссионной» идею вернуть МВД контроль за оборотом оружия
  • Legion-Media

По мнению депутата, предложение главы СК заслуживает внимания, поскольку в обществе действительно существует запрос на усиление контроля за оборотом оружия.

«Что касается предложения передать регуляторные функции из Росгвардии в МВД, то это очень дискуссионный вопрос. Крайне дискуссионный...  Проблема не в том, что Росгвардия ненадлежаще осуществляет свои функции. Напротив, Росгвардия крайне тщательно относится к выполнению тех функций и задач, которые сегодня возложены на неё. Но их явно недостаточно», — подчеркнул собеседник RT.

По словам парламентария, ключевой задачей сегодня является создание правовых механизмов, которые могли бы выявлять лиц, приобретающих оружие в преступных целях.

«Вопрос не в том, кто — Росгвардия или МВД. Вопрос в том, какие правовые механизмы и как они работают, насколько качественно», — заключил Выборный.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин выдвинул предложение вернуть контрольные функции за оборотом оружия и патронов МВД из Росгвардии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить