Глава СК Бастрыкин заявил, что устроившего стрельбу в вузе в Перми признали вменяемым
- AP
«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым», — сказал в интервью РИА Новости председатель СК Росси Александр Бастрыкин.
По его словам, мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются.
Ранее Дзержинский районный суд Перми продлил до 20 февраля арест студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном университете.
20 сентября 2021 года Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.