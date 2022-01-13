Глава СК Бастрыкин заявил, что устроившего стрельбу в вузе в Перми признали вменяемым

Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым», — сказал в интервью РИА Новости председатель СК Росси Александр Бастрыкин.

По его словам, мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются.

Ранее Дзержинский районный суд Перми продлил до 20 февраля арест студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном университете.

20 сентября 2021 года Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.