Арест устроившего стрельбу в пермском вузе студента продлён до 20 февраля

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Дзержинский районный суд Перми продлил до 20 февраля арест студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном университете.
Арест устроившего стрельбу в пермском вузе студента продлён до 20 февраля
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля», — сказала судья.

Отмечается, что обвиняемый лично не присутствовал на заседании.

20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

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