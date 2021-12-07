Арест устроившего стрельбу в пермском вузе студента продлён до 20 февраля

Дзержинский районный суд Перми продлил до 20 февраля арест студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном университете.

Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля», — сказала судья.

Отмечается, что обвиняемый лично не присутствовал на заседании.

20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.