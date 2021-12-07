Арест устроившего стрельбу в пермском вузе студента продлён до 20 февраля
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 февраля», — сказала судья.
Отмечается, что обвиняемый лично не присутствовал на заседании.
20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.