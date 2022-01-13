СК потребовал усилить видеонаблюдение в Тюмени после убийства школьницы

После убийства девочки в Тюмени главе региона Александру Моору рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, — указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населённом пункте для обеспечения безопасности», — сказал он РИА Новости.

Бастрыкин также рассказал, что фигуранту дела Виталию Бережному предъявлено обвинение, а дело о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства рассматривается в суде.

В августе прошлого года Ленинский районный суд в Тюмени арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы.

Девочка пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.