Заммэра Москвы Ефимов не исключил введения новых ограничений из-за омикрон-штамма
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Как пишет РИА Новости, решения касательно введения новых ограничений будут приниматься исходя из нагрузки на систему здравоохранения.
«Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникнет», — объяснил Ефимов.
Он отметил, что к таким решениям в городе могут прибегнуть только «в ситуации, когда будут на пределе мощности медицинских учреждений».
По его словам, основными параметрами для подобных решений станут уровень заболеваемости коронавирусом и количество госпитализаций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Москве ограничения будут вводить точечно с учётом эпидемиологической обстановки.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России, а также рассказал о необходимых мерах защиты.