Заммэра Москвы Ефимов не исключил введения новых ограничений из-за омикрон-штамма

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Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» не исключил, что в столице могут ввести новые ограничения из-за распространения омикрон-варианта COVID-19 в случае роста количества случаев заболеваний и госпитализаций.
Заммэра Москвы Ефимов не исключил введения новых ограничений из-за омикрон-штамма
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  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет РИА Новости, решения касательно введения новых ограничений будут приниматься исходя из нагрузки на систему здравоохранения.

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникнет», — объяснил Ефимов.

Он отметил, что к таким решениям в городе могут прибегнуть только «в ситуации, когда будут на пределе мощности медицинских учреждений».

По его словам, основными параметрами для подобных решений станут уровень заболеваемости коронавирусом и количество госпитализаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Москве ограничения будут вводить точечно с учётом эпидемиологической обстановки.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России, а также рассказал о необходимых мерах защиты.

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