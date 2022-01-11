Вирусолог Волчков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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Полина Полетаева
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России, а также рассказал о необходимых мерах защиты.
Вирусолог Волчков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
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«Нет ничего нового. Действенных мер всего две. Это либо ограничение социальной активности — начиная от ношения масок и заканчивая карантинными мероприятиями, — либо вакцинация. Она достаточно хорошо работает. Её единственный минус — социальное непринятие. То есть не все люди вакцинируются, или вакцинируются, но не одномоментно», — рассказал Волчков.

По его мнению, в силу того, что «мероприятия исполняются не одномоментно, нет возможности извлечь из них максимальную пользу».

«Проблема всех мероприятий, как карантинных, так и вакцинных, — в их неисполнении. Несмотря на то, что у нас вводится огромное количество различных мероприятий, их не исполняют. Поэтому и эффективность их частичная. В силу того, что люди уже давно живут с пандемией, они уже к ней привыкли, привыкли к смерти и цифрам. Для них это не страшно, поэтому и исполнять карантинные и вакцинные мероприятия становится всё труднее… Поэтому это уже больше социально-психологическая проблема, нежели эпидемиологическая», — добавил собеседник RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение семи — десяти дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что Россия находится в «переломной точке» развития ситуации с коронавирусом.

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