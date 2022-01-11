Мурашко заявил о «переломной точке» в ситуации с коронавирусом в России

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Россия находится в «переломной точке» развития ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о «переломной точке» в ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация», — приводит пресс-служба кабмина его слова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Мурашко добавил, что ключевыми факторами по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения являются ограничительные немедицинские и медицинские меры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации с COVID-19 число ежедневно выявляемых в стране случаев коронавируса может стать шестизначным.

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