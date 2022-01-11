Собянин предупредил о возможности роста заболеваемости COVID-19 в течение 7—10 дней
- РИА Новости
«Мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение семи — десяти дней, думаю, что будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.
По данным на 11 января, в России за минувшие сутки было выявлено 15 830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За это время в стране полностью выздоровели 19 890 человек, 741 пациент скончался.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.