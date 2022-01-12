Терапевт Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения «омикрона»
- AP
«Среди мер предохранения остаётся всё то же самое — как можно большая разобщённость. Думаю, что посещаемость музеев, театров, кинотеатров, магазинов, общественный транспорт — всё это может привести к росту заболеваемости», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, лучше не посещать без надобности места общественного пользования.
Также рекомендуется носить маски и перчатки. Кроме того, Кондрахин советует пройти вакцинацию.
Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.