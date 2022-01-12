Терапевт Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения «омикрона»

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Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения штамма «омикрон».
Терапевт Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения «омикрона»
  • AP

«Среди мер предохранения остаётся всё то же самое — как можно большая разобщённость. Думаю, что посещаемость музеев, театров, кинотеатров, магазинов, общественный транспорт — всё это может привести к росту заболеваемости», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, лучше не посещать без надобности места общественного пользования.

Также рекомендуется носить маски и перчатки. Кроме того, Кондрахин советует пройти вакцинацию.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

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