Терапевт Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения «омикрона»

Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения штамма «омикрон».

«Среди мер предохранения остаётся всё то же самое — как можно большая разобщённость. Думаю, что посещаемость музеев, театров, кинотеатров, магазинов, общественный транспорт — всё это может привести к росту заболеваемости», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, лучше не посещать без надобности места общественного пользования.

Также рекомендуется носить маски и перчатки. Кроме того, Кондрахин советует пройти вакцинацию.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.