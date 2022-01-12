Вирусолог Аграновский высказался о раннем выявлении штаммов COVID-19

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Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о раннем выявлении штаммов COVID-19.
Вирусолог Аграновский высказался о раннем выявлении штаммов COVID-19
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«Надо следить, а более конкретно — секвенировать вирусную РНК из большого количества клинических образцов. Так открыли «дельту», «омикрон» и прочие штаммы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, только так можно исследовать эволюцию SARS CoV-2 и выявить новые потенциально опасные штаммы.

Со своей стороны, вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что в процессе секвенирования изучается порядок нуклеотидов в вирусе.

«У коронавируса нуклеиновая кислота — РНК — содержит 30 тыс. нуклеотидов. В ходе исследований определяют последовательность этих нуклеотидов. И в зависимости от того, какие там изменения, судят, что это за штамм», — пояснил он.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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