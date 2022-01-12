Профессор Северинов рассказал о штамме коронавируса «омикрон»

Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов рассказал о штамме коронавируса «омикрон».

«Омикрон» возник совершенно независимо от «дельты», он не является её производным, а появился сам. Постоянно внутри заболевших людей ненаправленно и бесцельно возникают новые варианты, но некоторые из них могут оказаться более приспособленными к новой ситуации, чем «омикрон». Эволюция не может быть остановлена», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, новые варианты будут возникать, но не исключено, что тяжесть заболевания станет падать, а заразность — расти.

Как отметил Северинов, пока нет данных, имеются ли какие-то механизмы, с помощью которых один вариант вытесняет другой.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.