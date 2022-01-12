Врач Виноградов назвал способ профилактики инсульта после COVID-19
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«Подходы к профилактике инсульта у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, точно такие, как и у неболевших. Нужно выявить факторы риска инсульта и скорректировать их (подобрать индивидуальную схему профилактики)», — заявил он в беседе с kp.ru.
В качестве одного из возможных обследований он порекомендовал дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.
Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, с какими рисками могут столкнуться переболевшие COVID-19.