Суд в Югре арестовал предпринимателя по делу о смерти людей от суррогатного алкоголя

Кондинский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа арестовал предпринимателя, организовавшего продажу суррогатного алкоголя, после употребления которого умерли девять человек.

Об этом сообщает региональное управление СК.

«Суд Кондинского района по ходатайству следователей... избрал в отношении предпринимателя, организовавшего реализацию контрафактной алкогольной продукции жителям пос. Кондинское, меру пресечения в заключение под стражей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в январе 2022 года несколько жителей пос. Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приобрели суррогатный алкоголь, после употребления которого девять человек скончались.

Ранее следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области.