Суд в Югре арестовал предпринимателя по делу о смерти людей от суррогатного алкоголя
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Об этом сообщает региональное управление СК.
«Суд Кондинского района по ходатайству следователей... избрал в отношении предпринимателя, организовавшего реализацию контрафактной алкогольной продукции жителям пос. Кондинское, меру пресечения в заключение под стражей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в январе 2022 года несколько жителей пос. Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приобрели суррогатный алкоголь, после употребления которого девять человек скончались.
Ранее следствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области.