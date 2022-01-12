Кандидат медицинских наук Тимошилов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на почки

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на почки.

«Образование тромбов при COVID-19 может привести к почечной недостаточности и вторичной гипертонии, то есть может нарушиться проницаемость сосудов, какие-то вещества будут накапливаться в организме, хуже выводиться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также есть вероятность активизации аутоиммунных процессов, которые затрагивают органы с богатой сосудистой сетью, включая почки.

В свою очередь, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил мнение, что почечная недостаточность при COVID-19 может возникнуть в случае тяжёлого течения болезни.

«Так как проблема сосудов почек в их маленьком диаметре и очень высокой скорости передачи веществ, поэтому требования к капиллярам, как и в мозге, гораздо выше, чем в других органах, они гораздо легче закупориваются», — пояснил он.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».