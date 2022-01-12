Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день в целом по стране он (уровень коллективного иммунитета. — RT) составляет 63,2%», — сообщила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов сказал, что ревакцинация от коронавируса каждые три месяца — это крайность, которая не является самым оптимальным вариантом даже на фоне распространения штамма «омикрон».

Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, как сообщало ФАН, во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.