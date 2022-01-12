Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%

Короткая ссылка
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 63,2%
  • AP

«На сегодняшний день в целом по стране он (уровень коллективного иммунитета. — RT) составляет 63,2%», — сообщила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов сказал, что ревакцинация от коронавируса каждые три месяца — это крайность, которая не является самым оптимальным вариантом даже на фоне распространения штамма «омикрон».

Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, как сообщало ФАН, во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить