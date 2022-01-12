«Магнит» на год ограничит наценку на социальные товары до 10% и введёт спецценники

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» планирует установить добровольное ограничение наценки на определённый перечень социально значимых товаров в 2022 году и будет использовать для них специальные ценники.

«После согласования с ФАС России добровольное ограничение наценки будет установлено сроком до конца 2022 года... Максимальный размер наценки на товары первой необходимости составит не более 10%», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

12 января ФАС заявила, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

Отмечается, что по результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.