В Хабаровске появились первые проекционные пешеходные переходы

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В Хабаровске появились первые проекционные пешеходные переходы, сообщает администрация города.

«Выполнены работы по дооснащению нерегулируемых пешеходных переходов проекторами, воспроизводящими дорожную разметку на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное оборудование устанавливается в первую очередь там, где были зафиксированы наезды на пешеходов.

17 октября 2021 года стало известно, что Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки, в том числе для обозначения мест зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов, и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

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