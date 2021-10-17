В России разработаны новые дорожные знаки и разметка

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Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки, в том числе для обозначения мест зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов, и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

Это следует из проекта постановления правительства.

«Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Предлагается ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено». 

В проекте также предлагается внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.

Помимо этого, предполагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

Ранее сообщалось, что правительство России предложило ограничить максимальную скорость для автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов 70 км/ч.

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