В России разработаны новые дорожные знаки и разметка
Это следует из проекта постановления правительства.
«Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей», — приводит РИА Новости выдержку из документа.
Предлагается ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено».
В проекте также предлагается внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.
Помимо этого, предполагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».
Ранее сообщалось, что правительство России предложило ограничить максимальную скорость для автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов 70 км/ч.