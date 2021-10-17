Автобусам без ремней безопасности могут ограничить скорость до 70 км/ч

Правительство России предложило ограничить максимальную скорость для автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов 70 км/ч.

Соответствующие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс, сообщает РИА Новости.

В действующих ПДД указывается ограничение в 90 км/ч.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые должен иметь при себе водитель.

Ранее сообщалось, что МВД и Министерство транспорта России предложили внести изменения в правила дорожного движения, регламентирующие передвижение на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).