Автобусам без ремней безопасности могут ограничить скорость до 70 км/ч
Соответствующие изменения к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс, сообщает РИА Новости.
В действующих ПДД указывается ограничение в 90 км/ч.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые должен иметь при себе водитель.
Ранее сообщалось, что МВД и Министерство транспорта России предложили внести изменения в правила дорожного движения, регламентирующие передвижение на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).