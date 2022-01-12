Третий самолёт ВКС России доставил из Казахстана в Москву 86 россиян

Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил 86 россиян из Казахстана в Москву.

«Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Прибывшие в Москву россияне приехали в Алма-Ату туристами на праздники и находились в командировке.

В Минобороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.