Третий самолёт ВКС России доставил из Казахстана в Москву 86 россиян
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.
Прибывшие в Москву россияне приехали в Алма-Ату туристами на праздники и находились в командировке.
В Минобороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.