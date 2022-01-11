В России зарегистрировали тест-систему ФМБА для выявления «омикрона»

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В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-вариант коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В России зарегистрировали тест-систему ФМБА для выявления «омикрона»
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«ФМБА России зарегистрировало тест-систему для выявления омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная тест-система помогает наиболее точно выявлять штаммы «омикрон» и «дельта» за полтора часа.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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