В России зарегистрировали тест-систему ФМБА для выявления «омикрона»
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«ФМБА России зарегистрировало тест-систему для выявления омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная тест-система помогает наиболее точно выявлять штаммы «омикрон» и «дельта» за полтора часа.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».