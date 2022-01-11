Геронтолог Новосёлов дал советы по мерам безопасности в период пониженного атмосферного давления

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Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов дал советы по мерам безопасности в период пониженного атмосферного давления.
Геронтолог Новосёлов дал советы по мерам безопасности в период пониженного атмосферного давления
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«Вся возрастная патология не любит переедания, значит, лучше недоесть, чем переесть. Метеозависимость возрастает с возрастом, а поскольку в России старше 75 лет 8,5 млн человек, то этих людей много, и большая часть — метеозависимы. Поскольку мы находимся в состоянии эпидемической ситуации, это тоже надо учитывать», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, важно не употреблять спиртное, не переедать. Также необходимо принимать во внимание ситуацию с COVID-19, добавил Новосёлов.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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