Ревматолог Каратеев назвал возможные причины усиления болей в суставах на фоне изменений погоды

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Дмитрий Каратеев, руководитель отделения ревматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный специалист-ревматолог Минздрава Московской области назвал возможные причины усиления болей в суставах на фоне изменений погоды.
Ревматолог Каратеев назвал возможные причины усиления болей в суставах на фоне изменений погоды
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«Этот феномен характерен для людей, живущих в самых разных климатических зонах. Например, в южной части Китая или Марокко, где температура зимой, как правило, в пределах +10...+15 ˚С. У них тоже есть такой феномен — боли в суставах при изменении погоды», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, наиболее важные факторы — это высокая влажность и низкое атмосферное давление. Они обуславливают изменение сосудистого тонуса в организме, в том числе в области суставов, пояснил Каратеев.

«Это как раз и объясняет, почему боль усиливается», — добавил он.

Как отметил ревматолог, единого подхода к решению проблемы нет. Каратеев советует, в частности, больше двигаться, заниматься лечебной физкультурой.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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