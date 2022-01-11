Доктор медицинских наук Воробьёв рассказал о постковидном синдроме

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Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв рассказал о постковидном синдроме.
Доктор медицинских наук Воробьёв рассказал о постковидном синдроме
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«Обострение постковидного синдрома возможно при любых повторных заболеваниях, включая респираторные инфекции. Считается, что возникает он через два-три месяца после острого COVID-19», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов выразил мнение, что повторное возникновение постковидного синдрома зависит от тяжести заболевания коронавирусной инфекцией.

«Постковидный синдром зависит не от того, сколько раз человек болел, а от того, насколько тяжёлым был острый воспалительный процесс», — уточнил он.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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