Короткое замыкание могло привести к пожару в доме престарелых в Пушкине

Короткое замыкание могло привести к пожару в доме престарелых в подмосковном Пушкине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки», — заявил он.

Также он добавил, что точную причину возгорания установит пожарно-техническая лаборатория.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине.

Все 48 человек, находившихся в здании, были выведены наружу.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.