Короткое замыкание могло привести к пожару в доме престарелых в Пушкине
- © ГУ МЧС по Московской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки», — заявил он.
Также он добавил, что точную причину возгорания установит пожарно-техническая лаборатория.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине.
Все 48 человек, находившихся в здании, были выведены наружу.
Прокуратура начала проверку по факту ЧП.