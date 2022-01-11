Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Пушкине
- РИА Новости
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для пожилых в Пушкине. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы надзорного ведомства.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине.
Были эвакуированы 20 человек, семеро спасены.