Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Пушкине

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Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в доме престарелых в подмосковном Пушкине.
Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Пушкине
  • РИА Новости

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для пожилых в Пушкине. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине.

Были эвакуированы 20 человек, семеро спасены.

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