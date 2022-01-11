В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в подмосковном Пушкине

Короткая ссылка
Состояние доставленных в больницу постояльцев и работников дома престарелых в подмосковном городе Пушкине оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в подмосковном Пушкине
  • РИА Новости

Отмечается, что всего для медосмотра в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых.

«Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата», — приводит РИА Новости сообщение регионального Минздрава.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить