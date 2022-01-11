В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в подмосковном Пушкине
- РИА Новости
Отмечается, что всего для медосмотра в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых.
«Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата», — приводит РИА Новости сообщение регионального Минздрава.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине.
Прокуратура начала проверку по факту ЧП.