В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в подмосковном Пушкине

Состояние доставленных в больницу постояльцев и работников дома престарелых в подмосковном городе Пушкине оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

РИА Новости

Отмечается, что всего для медосмотра в больницу доставили 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых. «Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата», — приводит РИА Новости сообщение регионального Минздрава. Ранее в МЧС сообщили о пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкине. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.