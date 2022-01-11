Татарстан посетили 140 тысяч туристов в новогодние праздники
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Государственный комитет Татарстана по туризму.
В праздничный период работали 308 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха.
С 2 по 9 января загрузка отелей, например, достигала 90%.
Также стало известно, что за время новогодних праздников Крым посетили около 265 тыс. гостей.
«На наш взгляд, может быть востребован и популярен практически каждый район и каждый посёлок в Крыму, особенно то, что касается Южного и Юго-Восточного побережья. Но традиционно первенство держит Ялта. Порядка 106 тыс. человек», — заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в беседе с «Крым 24».
Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 9 января горнолыжные курорты Кемеровской области посетили почти 225 тыс. человек.