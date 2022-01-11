В новогодние каникулы курорты Кузбасса посетили около 225 тысяч туристов

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С 31 декабря по 9 января горнолыжные курорты Кемеровской области посетили почти 225 тыс. человек. Показатели посещаемости по региону оказались на 17,4% больше, чем в 2021 году.
В новогодние каникулы курорты Кузбасса посетили около 225 тысяч туристов
  • ©пресс-служба АПК

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу АПК.

В Шерегеше турпоток составил 186 800 человек — это на 2,4% больше, чем в прошлогодние новогодние каникулы.

На втором месте комплекс «Танай» с почти 17 тыс. туристов, на третьем — горнолыжный комплекс «Югус» с 10,6 тыс. человек. «Горную Салангу» посетили более 4 тыс. человек.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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