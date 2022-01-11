В новогодние каникулы курорты Кузбасса посетили около 225 тысяч туристов
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Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу АПК.
В Шерегеше турпоток составил 186 800 человек — это на 2,4% больше, чем в прошлогодние новогодние каникулы.
На втором месте комплекс «Танай» с почти 17 тыс. туристов, на третьем — горнолыжный комплекс «Югус» с 10,6 тыс. человек. «Горную Салангу» посетили более 4 тыс. человек.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.