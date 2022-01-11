Мурашко высказался о течении заболевания при омикрон-штамме коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 опроверг информацию о более лёгком течении заболевания при омикрон-штамме коронавируса.
Мурашко высказался о течении заболевания при омикрон-штамме коронавируса
  • РИА Новости

«Несмотря на ряд заявлений, что «омикрон» даёт там где-то не столь тяжёлое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что... это не так», — рассказал глава Минздрава страны.

Он пояснил, что реанимационные отделения в ковид-госпиталях заполнены.

Мурашко отметил, что среди госпитализированных большинство составляют невакцинированные пациенты.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у дельты».

Мурашко заявил о «переломной точке» развития ситуации с коронавирусом в России.

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