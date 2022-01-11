В трёх округах Подмосковья построят центры диспансеризации в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
Центры откроют в рамках проекта «Здравоохранение» и подмосковной программы «Модернизация первичного звена». Они будут располагаться рядом с поликлиниками.
Пациенты смогут пройти осмотр у терапевта и узкопрофильных специалистов.
Ранее НТВ сообщало, что врачи Москвы поставили более 3 млн предварительных диагнозов с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которая функционирует в городских поликлиниках более года.