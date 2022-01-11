В трёх округах Подмосковья построят центры диспансеризации в 2022 году

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В Одинцове, Видном и Домодедове построят центры диспансеризации в 2022 году. Они получат название «Здоровье Подмосковью».
В трёх округах Подмосковья построят центры диспансеризации в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Центры откроют в рамках проекта «Здравоохранение» и подмосковной программы «Модернизация первичного звена». Они будут располагаться рядом с поликлиниками.

Пациенты смогут пройти осмотр у терапевта и узкопрофильных специалистов.

Ранее НТВ сообщало, что врачи Москвы поставили более 3 млн предварительных диагнозов с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которая функционирует в городских поликлиниках более года.

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