В трёх округах Подмосковья построят центры диспансеризации в 2022 году

В Одинцове, Видном и Домодедове построят центры диспансеризации в 2022 году. Они получат название «Здоровье Подмосковью».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Центры откроют в рамках проекта «Здравоохранение» и подмосковной программы «Модернизация первичного звена». Они будут располагаться рядом с поликлиниками.

Пациенты смогут пройти осмотр у терапевта и узкопрофильных специалистов.

Ранее НТВ сообщало, что врачи Москвы поставили более 3 млн предварительных диагнозов с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которая функционирует в городских поликлиниках более года.