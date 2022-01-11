Отец Тепляковой заявил, что дочь не пропускала экзамены в МГУ без уважительной причины

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Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала.
Отец Тепляковой заявил, что дочь не пропускала экзамены в МГУ без уважительной причины
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Ребёнок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Теплякова, Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырёх, а потом перестала выходить на связь.

Член СПЧ Александр Асмолов предложил приостановить «опасный эксперимент» по обучению девочки, так как усмотрел в нём риски возможного нарушения психического развития ребёнка.

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