Отец Тепляковой заявил, что дочь не пропускала экзамены в МГУ без уважительной причины
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«Ребёнок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные», — заявил он в интервью РИА Новости.
По словам Теплякова, Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины.
Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырёх, а потом перестала выходить на связь.
Член СПЧ Александр Асмолов предложил приостановить «опасный эксперимент» по обучению девочки, так как усмотрел в нём риски возможного нарушения психического развития ребёнка.