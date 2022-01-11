Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырёх

Девятилетняя студентка Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырёх, а потом перестала выходить на связь.

Об этом сообщили RT в МГУ.

За первый экзамен девочка получила неуд, а оценку за второй в вузе не уточнили, но отметили, что его она сдала.

Отмечается, что Алиса учится по индивидуальному плану, который разработали её родители, однако с 24 декабря она перестала посещать сессию.

«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У неё ещё будет много попыток», — пояснили в пресс-службе психологического факультета МГУ.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.