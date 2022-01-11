Иммунолог Болибок дал прогноз развития ситуации с COVID-19 на фоне распространения «омикрона»

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок выразил мнение, что в России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон».

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Если смотреть на европейские страны, то у них рекордные показатели были в два — два с половиной раза выше, чем на волне «дельты». Если по России были 40—41 тыс. (заболевших. — RT), то может быть и 90 тыс., и 100 тыс. в сутки. Но эта волна — она быстро начинается и быстро на спад идёт. Если посмотреть по нашим соседям, то они пиковых значений достигли за пару недель. В некоторых странах уже спад начинается. А верхняя граница, до которой мы можем дойти, очень сильно зависит от пропускной способности наших лабораторий ПЦР-тестирования», — отметил Болибок.

По словам врача, наибольшую опасность в настоящее время будут представлять детские коллективы как в детских садах, так и в школах.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.