Москалькова встретилась с Никитиным, вернувшимся в Россию после двух лет в тюрьме США
«Вы ещё раз дали возможность мне убедиться в том, что существуют двойные стандарты в области прав человека. И… не перестаёшь удивляться, хотя бы через призму вашей судьбы, что возможно такое средневековье, как кандалы. Возможно такое отношение к человеку, как полное игнорирование презумпции невиновности, что вы сейчас рассказали», — заявила Москалькова.
Она отметила, что обвинение против Никитина в США сформулировано так, как невозможно и недопустимо в российской следственной системе.
Со своей стороны, Никитин сообщил, что в США был заключен в кандалы, ему также не предоставляли переводчика.
Как отметил россиянин, самыми страшными были первые сутки-двое, поскольку его разместили в карцере.
«Крайне малое помещение без окон и всего. И с ежечасными проверками надзирателя. Он проводил железным фонариком по двери — бум, бум. Вот так делали обход. Это давление было уничтожающе», — добавил он.
В ноябре адвокат Алексей Тарасов сообщил о переносе даты депортации Никитина из США в Россию на декабрь.
В Соединённых Штатах россиянин отбыл наказание сроком два года и четыре месяца колонии за нарушение санкционного режима.
Ранее проект RT «Своих не бросаем», которым руководит Мария Бутина, помог осуждённому в США за нарушение санкционного режима россиянину Олегу Никитину.