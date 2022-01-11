Нутрициолог Елькина дала пять советов для быстрого похудения

Нутрициолог Анна Елькина дала пять советов, которые помогут быстро сбросить три-четыре килограмма лишнего веса.

В первую очередь, собеседница издания Pravda.ru посоветовала добавить в рацион больше клетчатки и овощей, поскольку такие продукты очищают организм. К ним относятся кинза, укроп, кабачки, цветная капуста и прочее.

Также следует обратить внимание на объём потребляемой воды — норма на 1 кг веса составляет 30 мл. Соответственно, на 50 кг, например, нужно выпивать как минимум по 1,5 л в день. Вода поможет вывести лишнее с мочой и насытить организм минералами.

Эксперт также советует подключить хлорофилл, который придаст энергии, однако его следует принимать с осторожностью. При переизбытке меди лучше воздержаться от его употребления.

По её словам, завтрак должен быть сытным, а ужин — лёгким, так как организм уже готовится ко сну и снижается активность поджелудочной железы.

Ранее в исследовании компании — производителя спортивного оборудования Hasttings отмечали, что треть россиян (33%) набирают вес после празднования Нового года.