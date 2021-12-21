Опрос: 33% россиян набирают вес в течение новогодних каникул

В исследовании компании — производителя спортивного оборудования Hasttings говорится, что треть россиян (33%) набирают вес после празднования Нового года.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Из этой категории 37% респондентов прибавляют от 1 до 3 кг, 28% — менее 1 кг, 18% — 3—5 кг, а на более чем 5 кг поправляются 17% опрошенных.

При этом среди всех участников опроса 23% заявили, что их вес не меняется из-за праздников, а 44% — не считают нужным следить за весом.

20% респондентов сбрасывают лишние килограммы в первую рабочую неделю после каникул, 12% — за пару недель, 15% — за месяц. При этом 19% опрошенных признались, что им потребуется практически весь следующий год для похудения.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.