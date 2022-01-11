Аэропорт Симферополь принял более 100 тысяч пассажиров за новогодние праздники

Международный аэропорт Симферополь в период новогодних праздников обслужил более 100 тыс. человек.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополь в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслужил 103,5 тыс. человек. Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 8 января, когда услугами аэропорта воспользовались 12 870 человек», — говорится в сообщении.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 10%, уточняет «Новый Севастополь».

Самыми популярными направлениями полётов на праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи.

Ранее сообщалось, что в период зимних праздников Сочи посетили более 270 тыс. туристов.