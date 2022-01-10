Более 270 тысяч туристов посетили Сочи в период зимних праздников

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в новогодние каникулы город посетили более 270 тыс. человек.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Город Сочи в очередной раз доказал, что является самым востребованным и безопасным курортом нашей страны. Только в горном кластере загрузка средств размещения была около 90%, а средняя на курорте составила 76%. Благодаря слаженной работе всех городских служб и ведомств нам удалось обеспечить общественный порядок и личную безопасность жителей и гостей в новогодние праздники, предоставить большой выбор семейных развлечений, сохранив при этом стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию на курорте», — рассказал мэр.

Также сообщается, что аэропорт Сочи принимал в среднем около 14 тыс. пассажиров в сутки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.