Госдума может рассмотреть все предложения и отзывы к закону о QR-кодах на следующей неделе

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что нижняя палата парламента России может рассмотреть все поступившие отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе.
Госдума может рассмотреть все предложения и отзывы к закону о QR-кодах на следующей неделе
  • РИА Новости

«Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению», — сказал Леонов агентству РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о возможных поправках в закон о QR-кодах.

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