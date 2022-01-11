Контакт-центр Москвы обработал более 57 млн звонков в 2021 году

Столичный общегородской контакт-центр (ОКЦ) принял более 57 млн звонков от горожан в 2021 году — это на 2 млн больше, чем в 2020-м.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в контакт-центре доступны более 70 горячих линий. Специалисты дают консультации по вопросам ЖКХ, получения госуслуг, работы органов власти и прочему.

Наряду с этим стало известно, что в Систему-112 в Московской области за время новогодних праздников поступило более 300 тыс. вызовов. Об этом сообщает телеканал «360».

Наибольшее количество вызовов было в адрес скорой медпомощи, полиции и пожарной охраны, уточнили в пресс-службе «Центра 112».

Ранее сообщалось, что служба спасения Московской области приняла 11 млн вызовов с начала 2021 года.