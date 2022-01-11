В Кремле заявили, что позиция Путина в отношении индексации пенсий остаётся в силе

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Позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остаётся в силе.
В Кремле заявили, что позиция Путина в отношении индексации пенсий остаётся в силе
  • РИА Новости

«Это позиция Путина в отношении индексации пенсий... она, безусловно, остаётся в силе, сохраняет свою актуальность», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.

Ранее зампредседателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова заявила, что уровень индексации пенсий будет определён правительством, исходя из роста инфляции по итогам года

Она пояснила, что необходимо дождаться определения уровня инфляции по итогам года.

23 декабря 2021 года президент России Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции об индексации пенсий, заявил, что правительство страны должно сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. 

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