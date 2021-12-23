Сенатор Бибикова заявила, что кабмин определит порядок и механизмы индексации пенсий

Зампредседателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова заявила, что уровень индексации пенсий будет определён правительством, исходя из роста инфляции по итогам года.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство», — сказала Бибикова.

Она пояснила, что необходимо дождаться определения уровня инфляции по итогам года.

При этом сенатор считает, что решение об индексации пенсий по уровню инфляции могут оформить законопроектом. По её словам, в данном случае сенаторы «готовы оперативно его рассмотреть».

Также Бибикова объяснила, что правительство может принять решение об индексации своим постановлением.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об индексации пенсий, заявил, что правительство России должно сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет.