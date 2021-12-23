Путин прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий в России

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий в стране.
Путин прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий в России
  • РИА Новости

«Правительство России должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал Путин, отвечая на вопрос об индексации пенсий.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

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