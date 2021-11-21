Правительство направит более 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Выделенные средства распределят между 15 российскими регионами, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.