Правительство направит более 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

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Более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Правительство направит более 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Выделенные средства распределят между 15 российскими регионами, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.

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