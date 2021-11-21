Правительство направит более 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Выделенные средства распределят между 15 российскими регионами, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.