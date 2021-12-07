Котяков заявил о подготовке Минтрудом предложений по компенсации инфляции для пенсионеров
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- РИА Новости
«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения», — цитирует РИА Новости Котякова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.
В середине ноября президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам заявил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.