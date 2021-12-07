Котяков заявил о подготовке Минтрудом предложений по компенсации инфляции для пенсионеров

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения», — цитирует РИА Новости Котякова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

В середине ноября президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам заявил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции.