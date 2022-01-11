Замглавы центра Гамалеи Логунов рассказал о ходе вакцинации Путина

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал об иммунизации президента России Владимира Путина назальной вакциной от коронавируса.

Он отметил, что ощущал ответственность при вакцинации главы государства.

«Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую, разговор был», — поделился Логунов впечатлениями в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По его словам, президент перед иммунизацией задавал различные вопросы и отнёсся к процедуре абсолютно серьёзно. Учёный назвал Путина внимательным пациентом.

Ранее глава государства сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса. Он уточнил, что это был «порошок назальной формы».

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никаких побочных эффектов у Путина не было.