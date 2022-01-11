Замглавы центра Гамалеи Логунов рассказал о ходе вакцинации Путина
- РИА Новости
Он отметил, что ощущал ответственность при вакцинации главы государства.
«Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую, разговор был», — поделился Логунов впечатлениями в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
По его словам, президент перед иммунизацией задавал различные вопросы и отнёсся к процедуре абсолютно серьёзно. Учёный назвал Путина внимательным пациентом.
Ранее глава государства сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса. Он уточнил, что это был «порошок назальной формы».
Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никаких побочных эффектов у Путина не было.