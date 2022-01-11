Замглавы центра Гамалеи Логунов рассказал о ходе вакцинации Путина

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Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал об иммунизации президента России Владимира Путина назальной вакциной от коронавируса.
Замглавы центра Гамалеи Логунов рассказал о ходе вакцинации Путина
  • РИА Новости

Он отметил, что ощущал ответственность при вакцинации главы государства.

«Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую, разговор был», — поделился Логунов впечатлениями в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По его словам, президент перед иммунизацией задавал различные вопросы и отнёсся к процедуре абсолютно серьёзно. Учёный назвал Путина внимательным пациентом.

Ранее глава государства сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса. Он уточнил, что это был «порошок назальной формы».

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никаких побочных эффектов у Путина не было.

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