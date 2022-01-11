Терапевт Игнатикова рассказала, вызывает ли омикрон-штамм потерю аппетита

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова прокомментировала заявление британских медиков о том, что отсутствие интереса к еде якобы можно считать одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Потеря аппетита может наблюдаться у человека при любой инфекции. Это не связано напрямую с COVID-19 или с одним из вариантов патогена, вызывающего это заболевание, отметила терапевт в беседе с радио Sputnik.

«Аппетит в меньшей степени связан с коронавирусом. Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов, — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией», — объяснила Игнатикова.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал о способности омикрон-штамма коронавируса объединяться с другими вариантами при одновременном нахождении в организме пациента.