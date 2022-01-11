Нутрициолог Матыскина напомнила о рисках бесконтрольного употребления витаминов

Член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина предупредила, что у моновитаминных препаратов, которые можно приобрести в аптеках, бывают противопоказания.

«Витамины мы пьём только по назначению врача и не занимаемся самолечением. Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему, например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта», — сказала диетолог в беседе с радио Sputnik.

Матыскина также напомнила, что запивать витамины нужно только водой, а употреблять кофе можно лишь спустя 30—60 минут после их приёма.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.