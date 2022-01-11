В Иркутской области возбудили уголовное дело после смерти школьницы в больнице

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Следствие в Иркутской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 14-летней девочки в больнице города Братска.

Об этом сообщает СУ СК по Иркутской области.

«В Братске возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девочки», — записано на сайте ведомства.

По информации следствия, девочку без сознания доставили в больницу Братска 4 декабря и до 19 декабря она находилась в коме.

Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, девочка скончалась.

Следователи допрашивают медперсонал и руководство больницы.

Ранее в Московской области задержали женщину по подозрению в удушении десятимесячного ребёнка во время прогулки.

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